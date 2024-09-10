«Ее ждали, мы надеялись, но вот так»: Наташа Королева раскрыла, почему ее мать не приехала на свадьбу внука

21 августа сын певицы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко (Тарзан), 22-летний Архип, женился на своей возлюбленной, 23-летней танцовщице Мелиссе Фокс (настоящая фамилия — Волынкина). Артистка с мужем закатили пышное торжество в Санкт-Петербурге. Однако среди гостей на свадьбе не было матери знаменитости Людмилы Порывай. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ Наташа Королева объяснила, почему так произошло.

Архип Глушко и Мелисса Волынкина поженились 21 августа в Санкт-Петербурге. Примечательно, что дата бракосочетания совпала с годовщиной свадьбы Наташи Королевой и Сергея Глушко — они зарегистрировали брак в этот же день 21 год назад. Сначала пара планировала расписаться и отметить это событие в кругу близких, но родители жениха решили устроить торжество и потратили на организацию свадьбы сына 1,5 млн рублей.

На торжестве собрались родственники и друзья пары. При этом среди присутствующих не было бабушки Архипа Глушко Людмилы Порывай, которая уже давно живет в США. По словам Наташи Королевой, ее мать не смогла прилететь на свадьбу внука из-за проблем со здоровьем.

«Мама Люда хотела прилететь, был билет, но она заболела, вирус какой-то. Нет, все нормально, но перед вылетом она прямо очень… А ведь это перелет и перелет далекий. Ее ждали, мы надеялись, что она долетит, но вот так», — поделилась певица.

Ранее мы писали о том, что возлюбленная сына Наташи Королевой сама сделала ему предложение.