«Ее забрал рак»: возлюбленная Тимати Валентина Иванова рассказала об уходе близкого человека

Невеста Тимати Валентина Иванова рассказала о смерти бабушки от рака. Об этом стало известно из соцсетей.

Беременная избранница Тимати Валентина Иванова не часто делится деталями о своей семье. Однако на днях она все же решила рассказать о бабушке, с которой была близка. По словам модели, она тяжело перенесла уход родственницы.

«Она была самым добрым, заботливым и родным мне человеком. Как мы с ней проводили вечера — за просмотром зарубежных фильмов, поедая семечки. Я спала у нее до обеда, а когда она меня будила, на столе уже стояли те самые любимые блинчики, с творогом и сгущенкой», — рассказала она.

Иванова вспомнила, что ее бабушка была отличной швеей, у которой всегда было много работы. По словам девушки, она мечтала, что когда вырастет, бабушка будет шить для нее шикарные наряды. Но, к сожалению, этого не случилось.

«Ее забрал рак. Это был мучительный год в моей жизни. Не знаю, как словами описать ту боль, которую я тогда переживала. Рак — очень страшная болезнь, за секунды высасывает все живое. Когда мы о нем узнали, это была последняя стадия, химия и лекарства не помогали, она увядала», — рассказала Иванова.

Ранее мы писали о том, что Тимати заподозрили в расставании с беременной Валентиной Ивановой.