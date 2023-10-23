«Ее внешнему виду позавидует каждый»: адвокат Алешкин прокомментировал слухи о болезни Примадонны

Адвокат Андрей Алешкин отреагировал на появившиеся в Сети слухи о болезни певицы Аллы Пугачевой. Он опроверг всяческие подобные заявления на эту тему и пожелал жителям деревни Грязь так же прекрасно сохраниться, как Примадонна, передает Fedpress.ru.

О предполагаемой болезни российской исполнительницы первыми заговорили как раз таки ее соседи. По словам людей, проживающим в деревне Грязь, где находится замок Пугачевой, они видели, как певица с трудом покидает автомобиль. Местные жители предположили, что у знаменитости, может быть, появилась серьезная болезнь или же обострилось уже имеющееся заболевание.

С такого рода предположениями категорически не согласился Алешкин. Адвокат заявил, что народ, по всей видимости, уже не знает, что нового придумать про Примадонну. Андрей считает, что внешнему виду исполнительницы может позавидовать каждый.

«Ее внешнему виду позавидует каждый. Можно пожелать жителям Грязи так прекрасно сохраниться. Думаю, в них говорит зависть, ведь у нее умные дети и молодой муж», — рассказал адвокат.

Ранее модельер Александр Васильев заявил, что его ничего не связывает с Пугачевой. По словам историка моды, он виделся с ней в Юрмале, но это ничего не значит.