«Ее в чем угодно можно обвинить»: Шаляпин вмешался в скандал Гузеевой с аферой на Бали

Певец Прохор Шаляпин заявил, что Ларису Гузееву втянули в аферу с виллами на Бали. Прохор прокомментировал скандал с участием знаменитости в эфире шоу «Бес комментариев».

Лариса Гузеева угодила в скандал с аферой недвижимости. Дело в том, что в своем блоге телеведущая рекламировала услуги бизнесмена, продававшего виллы на Бали. Поведясь на рекомендации Гузеевой, россияне заключали с ним сделку, но в результате остались и без денег, и без недвижимости. Из-за этого потерпевшие написали на телеведущую заявление в полицию.

В новом интервью Шаляпин встал на защиту знаменитости, несмотря на давний конфликт. По мнению певца, Гузееву подставили.

«На ее месте мог оказаться любой публичный человек. Да, ее попросили прорекламировать агентство. Откуда она знает тонкости законов Бали? Я был недавно на Бали, у меня там друг строит. Тебе могут построить дом, а потом признать эту землю незаконной. Их законы абсолютно отличаются от наших российских», — высказался Прохор.

Шаляпин возмущен коллегами, которые отмалчиваются и не выражают поддержку Гузеевой.

Певец посочувствовал обманутым покупателям, но при этом он считает, что договор нужно внимательнее читать.

«Причем здесь Лариса, которая просто съездила и порекомендовала? Ей там, извините, вина налили, слов наговорили, она, может, даже влюблена слегка. Я просто сопереживаю. Мне как-то неприятно, ведь весь публичный мир молчит, а я считаю, надо поддержать человека. Вряд ли она причастна к какому-то мошенничеству. Ее в чем угодно можно обвинить, но только не в этом», — резюмировал он.

Ранее Гузееву призвали объясниться перед людьми, которых обманули при покупке вилл. Подробности читайте в этой новости.