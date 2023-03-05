Елена Яковлева сделала себе новое лицо

Этой весной на российские экраны выходит юбилейный, 10-й сезон сериала «Склифосовский».

Одну из ведущих ролей в остросюжетной врачебной драме играет народная артистка РФ Елена Яковлева.

Обладательница двух премий «Ника» уже появлялась в третьем сезоне сериала, и решение вернуть в сюжет её персонаж приятно удивило поклонников.

Ещё больше им пришелся по вкусу внешний вид актрисы: выглядит Яковлева удивительно помолодевшей. Скрывать Елена Александровна не стала: 20 лет назад сделала себе подтяжку лица.

Реконструктивный хирург Иван Волошенков уверен, что годы спустя работа выглядит ничуть не хуже и сделана выше всяких похвал.

«Результат выглядит гармонично и эстетично, максимально естественно», – похвалил эксперт своего коллегу.

О других хирургических вмешательствах актриса никаких комментариев не давала.