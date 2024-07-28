«Ее уже не остановить»: певица Согдиана рассказала, помирятся ли Алсу и Ян Абрамов

Развод певицы Алсу с мужем Яном Абрамовым после 18 лет брака стал одним из самых громких событий российского шоу-бизнеса в последние месяцы. Практически все знаменитости высказались о разрыве супругов — кто-то поддержал артистку, но некоторые встали на сторону бизнесмена. Свое мнение об отношениях пары высказала Согдиана (настоящее имя Оксана Нечитайло) — исполнительница считает, что Абрамову и Алсу не удастся сохранить брак.

Певица сама оказалась на грани развода с третьим мужем, однако супругам удалось найти компромисс и сохранить отношения.

«Вряд ли у них получится сойтись. Бывает, что накипает у женщины, переливается чаша терпения, и ее уже не остановить», — цитирует артистку StarHit.

Оксана Нечитайло и ее супруг Максим Жернов воспитывают троих детей. Двое из них от двух бывших мужей исполнительницы.

В середине июля Согдиана подала на развод, но никак не прокомментировала его подробности. Впоследствии паре удалось преодолеть кризис в браке.

Алсу подала на развод с мужем в мае 2024 года. Звезда была счастлива с бизнесменом Яном Абрамовым 18 лет и родила от него троих детей — двух дочерей и сына. В июле она подала иск на раздел совместно нажитого имущества. По информации СМИ, бывшие возлюбленные будут делить квартиру в Лондоне, коттедж в Крыму, особняк на Рублевке и апартаменты в элитном жилом комплексе.

Ранее сообщалось, что певица Алсу после начала скандального бракоразводного процесса с Яном Абрамовым три недели не могла попасть на территорию элитного жилого комплекса «Триумф» в Москве. Артистке также заблокировали доступ на подземную парковку. При этом остальные члены семьи могут по-прежнему беспрепятственно заезжать на территорию.