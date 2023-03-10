«Ее стали насиловать»: популярный актер раскрыл неприятную правду о Чулпан Хаматовой

С момента принятия решения об эмиграции Чулпан Хаматова стала подвергаться постоянной критике. Ее начали осуждать не только бывшие поклонники, но и коллеги. Недавно об актрисе решил высказаться и Александр Михайлов. Он заявил, что не понимает ее и посоветовал ей никогда не возвращаться в Россию.

78-летняя звезда фильма «Любовь и голуби» считает, что Хаматова действительно талантлива, и она не виновата в том, что с ней сейчас происходит. По мнению Михайлова, на нее надавили и стали требовать, чтобы она делала свои скандальные заявления. Однако теперь возвращаться назад поздно. И хоть сама Чулпан временами говорит о том, что может приехать в Россию, Александр Яковлевич говорит о том, что этот путь для нее теперь «заказан».

«Маленький пример — Чулпан Хаматова, талантливая, замечательная девочка, успешная. Все есть, но я не думаю, что у нее там какие-то особняки за границей, в отличие от Пугачевой. Но вот почему-то она оказалась там и говорит страшные вещи. И ее стали насиловать: «Давай говори, обливай помоями», - поделился Михайлов в эфире YouTube-шоу «Абзац».

Также актер вспомнил о том, что именно говорила Хаматова перед тем, как эмигрировала. Больше всего его возмутили ее высказывания о солдатах. «Эта звенящая глупость меня потрясает», - прокомментировал Александр Михайлов.

Отметим, что сама Чулпан за границей находится не в самом завидном положении. В Латвии ей могут предложить не так уж и много работы. А даже то, что дают, плохо оплачивается. На днях появилась информация, что администрация Нового Рижского театра дала ей новый спектакль взамен того, что был отменен. Однако сама актриса, по всей видимости, теперь полностью довериться художественному руководителю не может, поэтому ищет и другие места для работы. Так, 8 марта она была замечена в Грузии, Тбилиси. Она встречалась с директором Русского театра Драмы имени Александра Грибоедова Николаем Свентицким. По слухам, обсуждалась возможность Хаматовой играть на сцене.