«Дура наглая»: Юрий Назаров высказался о критикующей РФ Лайме Вайкуле

Народный артист РФ Юрий Назаров поделился мнением о поведении латвийской певицы Лаймы Вайкуле, которая после начала СВО неоднократно позволяла себе критику в адрес России. Его слова приводит aif.ru.

«Дура наглая, беспросветная, эта Лайма Вайкуле. Во-первых, все это черная неблагодарность с ее стороны. Она ж барная певичка, ресторанная девушка, так сказать. Если бы ее не продвинули в СССР, а затем в России, так и махала бы ногами в Юрмале. Во-вторых, кого она напугала? Ну не приезжай, кому ты на хрен нужна?», — высказался актер.

Назаров также отреагировал на скандальное интервью исполнительницы, в котором она заявила, что «кормила весь СССР».

«Ой, господи, то-то я думаю — че ж я еще не подох с голоду. А, оказывается, меня Лайма Вайкуле кормила. Низкий ей поклон, без нее, конечно, все бы рухнуло», — поиронизировал знаменитость.

Народный артист РФ добавил, что в действиях и высказываниях Вайкуле нет никакой логики.

Ранее Юрий Назаров назвал участников фестиваля Вайкуле в Латвии «приспособленцами».