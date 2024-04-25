«Ее прекрасней нет»: жена Газманова обратилась к избегающей публичности дочери

Жена певца Олега Газманова публично поздравила 20-летнюю Марианну с Днем дочери. Она опубликовала в соцсетях редкий снимок, на котором, правда, была видна лишь половина лица девушки.

Наследница знаменитостей старается вести закрытый образ жизни и почти не делится фотографиями. Она не рассказывает о том, чем занимается, есть ли у нее возлюбленный, с кем она дружит. Родители уважают ее выбор и редко публикуют снимки с ней. Но в День дочери Марина Газманова обратилась к девушке.

«День дочери. Ее прекрасней нет», — написала звездная мать.

СМИ пишут, что Марианна в 2022 году окончила частную гимназию с золотой медалью. Обучение в «Хорошколе» стоило почти полтора миллиона рублей в год! Мать девушки делилась, что подготовка к ЕГЭ была сложной, а сама ученица сильно нервничала из-за результатов экзаменов. Но в итоге она набрала необходимые баллы и получила аттестат с отличием.

Многие поклонники полагали, что девушка с эффектной внешностью свяжет свою жизнь с творчеством, но она не стала идти по стопам отца. В итоге Марианна поступила в МГИМО на факультет международного бизнеса.

Ранее мы писали о том, что старший сын Газманова Родион вышел из себя из-за вопроса о сменившем фамилию брате Филиппе. Журналисты поинтересовались, правда ли, что приемный сын артиста Филипп отказался от фамилии отца якобы из-за внесения певца в санкционный список ЕС.