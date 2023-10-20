«Ее парень»: рассекречен роман Лолиты и Коста Лакоста, который младше певицы на 33 года

Блогер Наташа Гасанханова заявила, что у певицы Лолиты и молодого исполнителя Коста Лакоста был роман. Сами музыканты никогда об этом не говорили, хотя вместе исполнили песню о любви «По-другому» и сняли клип.

О тайне артистки Гасанханова сообщила в проекте «ДаДа — НетНет» на YouTube во время интервью с Аней Покров. Они обсуждали сотрудничество молодых и зрелых артистов.

Покров рассказала, что когда-то работала с актером Сергеем Боруновым и сотрудничество было непростым: он не пытался контактировать с девушкой. Лолиту Покров назвала «мировой женщиной», которая учит молодежь никого не слушать.

Гасанханова в свою очередь объяснила такое поведение певицы: «Ты знаешь, кто был ее парень? Коста Лакоста. Они встречались в какой-то момент, конечно, она за молодежь».

Когда Лолита и Коста Лакоста впервые представили песню «По-другому», появились слухи, что между артистами проскочила искра. Но 59-летняя певица говорила, что с 26-летним Костой ее связывает дружба. Молодой человек называл ее «сеструхой» и был готов заступиться. «Между нами разница почти в 34 года, но я не чувствую ее, потому что рядом на трубке в любое время бро», - говорила певица.

Ранее исполнительница рассекретила свои пластические операции. Она делала пластику век и подбородка. Операции с телом звезда отрицала.