Больше не тайна: Лолита назвала свои пластические операции

Певица Лолита честно рассказала о своих пластических операциях. 59-летняя артистка призналась, что делала пластику век и подбородка у хирурга. Она поговорила с журналистами Пятого канала.

Некоторые поклонники обвиняют исполнительницу в том, что она переделала себя полностью в кресле пластического хирурга. Лолита действительно сильно преобразилась, похудела и стала выглядеть очень молодо. Но певица говорит, что делала только пластику век и подбородка.

«Я из тех, кто подрезал подбородок, потому что он провисает от вокала. В том числе мышцы слабеют. И раз в семь или восемь лет — это глаза. Потому что от ежедневного макияжа у тебя просто вот так (показывает. — Прим. ред.) оттопыриваются веки», — поделилась знаменитость.

А вот операции с телом звезда отрицает. Лолита говорит, что похудела благодаря питанию, схему которого для нее подбирал специалист.

«У меня есть приятельница. Она уже моя приятельница — врач-эндокринолог, который меня поставил в эту форму», – отметила Лолита.

Звезда признается, что тоже иногда срывается и позволяет побаловать себя запрещенными продуктами. Из-за этого она за лето уже набрала пару лишних килограммов.