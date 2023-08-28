Больше не тайна: Лолита назвала свои пластические операции
Певица Лолита рассказала, что делала пластику век и подбородка у хирурга.
© Tarakanov Vadim/East News
Певица Лолита честно рассказала о своих пластических операциях. 59-летняя артистка призналась, что делала пластику век и подбородка у хирурга. Она поговорила с журналистами Пятого канала.
Некоторые поклонники обвиняют исполнительницу в том, что она переделала себя полностью в кресле пластического хирурга. Лолита действительно сильно преобразилась, похудела и стала выглядеть очень молодо. Но певица говорит, что делала только пластику век и подбородка.
«Я из тех, кто подрезал подбородок, потому что он провисает от вокала. В том числе мышцы слабеют. И раз в семь или восемь лет — это глаза. Потому что от ежедневного макияжа у тебя просто вот так (показывает. — Прим. ред.) оттопыриваются веки», — поделилась знаменитость.
А вот операции с телом звезда отрицает. Лолита говорит, что похудела благодаря питанию, схему которого для нее подбирал специалист.
«У меня есть приятельница. Она уже моя приятельница — врач-эндокринолог, который меня поставил в эту форму», – отметила Лолита.
Звезда признается, что тоже иногда срывается и позволяет побаловать себя запрещенными продуктами. Из-за этого она за лето уже набрала пару лишних килограммов.
Ранее мы писали о том, певица Лолита едва стояла на ногах после ночи в казино в Сочи. На днях 59-летняя артистка приехала в Сочи по работе. Чтобы расслабиться и снять напряжение, Милявская в один из вечеров отправилась в казино. Она провела за игровыми автоматами всю ночь. После этого поклонники засняли звезду, которая шла к себе в номер, слегка пошатываясь.