Алла Пугачева поддержала Кристину Орбакайте после ее отказа от корпоративов в РФ

Певица Алла Пугачева поддержала дочь Кристину Орбакайте после того, как она отказалась от корпоративов в России. Примадонна оставила под фото вокалистки комментарий.

Алла Борисовна нечасто отмечается под постами своей старшей дочери, но недавно решила сделать исключение, так как она сейчас переживает тяжелый период жизни. Дело в том, что Кристина приняла решение не возвращаться в Москву ради новогодних мероприятий.

«Let’s move on! (Давай двигаться дальше)» - написала Пугачева.

Напомним, что в прошлом году Орбакайте приезжала в декабре в Россию, чтобы выступать перед соотечественниками. Однако в этот раз она не захотела покупать билет на самолет. Предварительно, всю зиму Кристина собирается провести в Калифорнии. При этом, по данным СМИ, ей предлагали корпоративы, но она не захотела ехать на родину. Отмечалось, что она отказалась из-за плохого приема зрителей во время предыдущего визита.

К слову, сейчас певица зарабатывает, выступая в Америке и ОАЭ. Недавно она дала концерт для состоятельной публики в Абу-Даби и спела на нем песни своей матери.

Ранее Кристина Орбакайте рассказала, что ее дочь говорит дома на английском языке.