«Ее опять разнесло»: юмористка Карина Мейханаджян отреагировала на комментарий по поводу веса

Российская юмористка Карина Мейханаджян стала гостем шоу «Есть вопросики» Иды Галич во «ВКонтакте». 29-летняя стендап-комик поделилась своей реакцией на один из самых часто задаваемых ей вопросов по поводу веса.

В частности, Карина рассказала, что недавно получила комментарий, который звучит как «вас разнесло».

«Мне не нравится на уровне фактов. Мне пишут: "Ее опять разнесло". В данный момент так и есть. И когда мне люди это пишут, я думаю: "А как вы думаете, не поняла ли я это раньше, чем вы, ребята"», — возмутилась артистка.

В то же время Мейханаджян признается, что регулярно то набирает вес, то сбрасывает.

«Каждый человек, которому вы пишете негативные комментарии относительно внешности, все это знает. И странно это», — заключила участница шоу «Женский Стендап».

