«Едва ли доживу»: Лайма Вайкуле рассказала, когда и при каких условиях вернется в Россию

Певица Лайма Вайкуле сделала очередное заявление по поводу своего возвращения в Россию. Она сообщила, что не намерена больше никогда приезжать в страну, в которой обрела популярность. Однако есть условия, при выполнении которых она готова пересмотреть свое решение.

Артистка отметила, что для ее прилета в Москву должно произойти, по ее мнению, невозможное. Она ждет повторения 90-х годов, но понимает, что вряд ли сможет подобное наблюдать.

«Должно снова случиться то, что было в 90-х: надежда, вера в перестройку, в лучшую жизнь, в правду. Но я едва ли доживу до этого времени, поэтому я для себя решила, что никогда», - решительно заявила Вайкуле в недавнем интервью.

Напомним, что в конце июля певица организовала свой музыкальный фестиваль в Юрмале, на котором собрались многие артисты-эмигранты. Среди приглашенных гостей были Алла Пугачева, Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ), Вера Брежнева и другие. Чтобы послушать и увидеть знаменитостей, нужно было заплатить немалую сумму денег. Однако все билеты были распроданы. Об этом рассказал историк моды Александр Васильев.

По признанию стилиста, Лайму буквально завалили букетами на мероприятии. К ней съехались многие друзья со всей Европы. При этом для проведения фестиваля Вайкуле использовала миллионы, которые были заработаны в России.

Ранее композитор Раймонд Паулс объяснил, почему не приехал на фестиваль Лаймы Вайкуле.