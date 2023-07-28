«Ее нет»: экс-коллега 74-летней Регины Дубовицкой озвучил причину ее исчезновения

Писатель Аркадий Инин предположил, что 74-летняя бессменная ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая, уже долгое время не появляющаяся на публике, могла пропасть из-за своего немолодого возраста, а также прекращения показа ее программы. Экс-коллега редактора уверен, что она вернется, как только проект вновь начнет выходить в эфир.

Отметим, что тревожные слухи об исчезновении Дубовицкой появились несколько месяцев назад. Как только выпуски «Аншлага» стали большой редкостью, его ведущая тоже перестала совсем появляться на людях. Инин же сообщил, что публичных выходов Регина Игоревна не делает не из-за каких-то проблем со здоровьем, а просто из-за старости.

«Она программу сейчас не ведет. Лето. Поэтому, наверное, и ее нет. Появится «Аншлаг», и она вернется», - заверил писатель в беседе с изданием BLITZ+.

Кроме того, Аркадий Инин также отметил, что знаком с Дубовицкой уже много лет. Узнал он ее еще около полувека назад. На тот момент Регина Игоревна была рядовым редактором, но ей удалось построить свою карьеру и, как выразился ее экс-коллега, «создать империю».

Ранее появились подробности состояния актера Игоря Ясуловича. На данный момент, по некоторым данным, он находится в реанимации.