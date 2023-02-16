«Ее не взяли»: Анастасии Макеевой указали на дверь во время кастинга в популярное шоу

Актриса театра и кино Анастасия Макеева пробует себя в разных направлениях и хочет быть в центре внимания. Знаменитость успевает совмещать работу с путешествиями. Но оказалось, что есть вещи, с которыми у знаменитости не сложилось. Коллега артистки рассказала, как Макеева провалила кастинг в музыкальное шоу «Фабрика звезд».

Дело было в 2003 году, когда стартовал второй сезон всеми любимого проекта. Участниками стали молодые люди, которые сейчас известны каждому: Полина Гагарина, Юлия Савичева, Елена Темникова, Пьер Нарцисс, Ираклий Пирцхалава. Анастасия могла бы быть рядом с ними, но у нее ничего не получилось.

40-летняя актриса Юлия Волкова стала гостьей YouTube-шоу Яны Чуриковой «Фабрика с Яной Чу». Она прошла кастинг, но была в звездном доме всего месяц. По ее словам, она очень переживала, что не смогла дойти до финала. Тогда она выбрала для себя карьеру в кино.

«Я запрыгнула в последний вагон, пошла на спор с однокурсником (тогда Волкова училась в Гнесинке. — Прим. ред.), нас выстроили в такую большую линейку. Со мной еще была Настя Макеева, прекрасная актриса, замечательная. Ее не взяли», — поделилась Волкова.

Чурикова очень удивилась. Видимо, телеведущая не догадывалась, что Анастасия тоже пробовала свои силы.

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