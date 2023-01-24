Двое мужчин спасли Анастасию Макееву от смерти на водопаде

Актриса Анастасия Макеева попала в сильную пургу во время путешествия по Кольскому полуострову. Ее «чуть не снесло вниз на водопаде».

О происшествии актриса рассказала в соцсетях. «Я могла… ох, но обо мне позаботился муж и экскурсовод!» - написала Макеева и опубликовала видео сильной метели.

«Меня унесло, и Рома успел поймать», - поделилась артистка подробностями инцидента.

Она рассказала, что снимать в таких условиях очень сложно – леденеют руки. На вопрос подписчицы, сколько там градусов, Макеева заявила, что «даже дышать тяжело».

Кто-то отметил, что путешествие Макеевой и ее мужа было «опасным». Другая поклонница написала: «Страшно, конечно, так путешествовать».

Ранее сообщалось, что мужу Макеевой Роману Малькову пришла повестка.