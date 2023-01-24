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15:21, 24 января 2023
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Двое мужчин спасли Анастасию Макееву от смерти на водопаде

Муж успел поймать Анастасию Макееву, которую чуть не снесло вниз на водопаде.

Двое мужчин спасли Анастасию Макееву от смерти на водопаде

Фото: Максим Печенкин/ Starface.ru

Актриса Анастасия Макеева попала в сильную пургу во время путешествия по Кольскому полуострову. Ее «чуть не снесло вниз на водопаде».

О происшествии актриса рассказала в соцсетях. «Я могла… ох, но обо мне позаботился муж и экскурсовод!» - написала Макеева и опубликовала видео сильной метели.

«Меня унесло, и Рома успел поймать», - поделилась артистка подробностями инцидента.

Она рассказала, что снимать в таких условиях очень сложно – леденеют руки. На вопрос подписчицы, сколько там градусов, Макеева заявила, что «даже дышать тяжело».

Кто-то отметил, что путешествие Макеевой и ее мужа было «опасным». Другая поклонница написала: «Страшно, конечно, так путешествовать».

Ранее сообщалось, что мужу Макеевой Роману Малькову пришла повестка.

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