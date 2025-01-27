«Ее надо притормаживать»: Евгений Алдонин дал редкий комментарий о дочери от Юлии Началовой

Бывший муж певицы Юлии Началовой рассказал, как живет их 18-летняя дочь спустя почти шесть лет после смерти матери. В беседе с The Voice футболист Евгений Алдонин признался, что стал реже видеться с Верой из-за ее постоянной занятости.

В 2024 году единственная дочь Юлии Началовой окончила школу с золотой медалью и поступила на актерский факультет во ВГИК. Теперь Вера Алдонина учится в мастерской звезды фильма «Любовь и голуби» Александра Михайлова. Евгений Алдонин посетил благотворительную акцию «Волшебный каток» на ГУМ-катке на Красной площади и рассказал об изменениях в жизни дочери.

По словам экс-супруга певицы, в последнее время он стал реже видеться с Верой. Евгений Алдонин отметил, что девушка целиком погружена в учебу и творчество и у нее «очень сложный график».

«Она вся поглощена учебой и опять же, мне кажется, что в ее случае надо ее даже притормаживать, чтобы она больше отдыхала, больше высыпалась. У нее очень-очень сложный график», — поделился футболист.

Евгений Алдонин также добавил, что дочь отмечала Новый год отдельно, «в своей артистической тусовке». При этом в прошлом году Вера провела праздник с новой семьей отца. Несмотря на загруженный график девушки, она всегда на связи с отцом и может обсудить с ним любую тему.

«Мы всегда с ней в контакте, какие-то темы, если возникают, мы все обсуждаем, никаких проблем не возникает. Мы регулярны в общении», — признался Евгений Алдонин.

Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Новость о внезапной смерти певицы стала потрясением для поклонников. Долгие годы исполнительница хита «Герой не моего романа» боролась с подагрой и системной красной волчанкой. По официальной версии, причиной смерти артистки стало заражение крови в сочетании с сердечной недостаточностью.

Ранее сообщалось о том, что раскрыто, как жена Евгения Алдонина относится к его дочери от Юлии Началовой.