«Ее культурное наследие живет»: Степан Меньщиков раскрыл секрет успеха Ольги Бузовой

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков раскрыл феномен поющей телеведущей Ольги Бузовой. Он сообщил сайту «Страсти», что артистка привлекает внимание публики своей музыкой и интеллектом.

«Феномен Ольги Бузовой заключается в том, что на протяжении более двух десятилетий она остается воплощением стиля — как музыкального, так и интеллектуального. Ее культурное наследие живет в сердцах трех поколений россиян», - сказал Степан.

При этом он также раскрыл пикантную деталь взаимоотношений с Бузовой, не уточнив, в какой период времени это происходило.

«Возможно, истинная причина её успеха куда проще: ведь ее трусики одно время украшали мою спальню, вдохновляя как ее, так и меня на великие свершения», - внезапно заявил Меньщиков.

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