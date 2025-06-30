«Ее из могилы выкопали?»: юмористку Екатерину Варнаву раскритиковали за ретрофотосессию

Юмористку и телеведущую Екатерину Варнаву раскритиковали подписчики за ее новую фотосессию в стиле 60-х годов. Актриса получила волну негатива после того, как выложила снимки в свою соцсеть.

Для новой фотосессии 40-летняя звезда «Comedy Woman» выбрала стиль ретро. На черно-белых фотографиях ее можно увидеть в мини-платье с откровенным разрезом от бедра, в чокере из жемчуга и босоножках на шпильке. Волосы актриса убрала в элегантную прическу, закрепив ее заколками.

Однако поклонники не оценили это перевоплощение по достоинству. Большинство подписчиков обратили внимание на фигуру комедиантки. Сбросившая вес Варнава взывала у пользователей смешанные чувства.

«Красивая женщина же была... А сейчас? Одни глаза остались», — написал в комментариях один из фанатов.

Другие отмечают, что комикесса явно переборщила с худобой. Кому-то она даже напомнила мертвеца: «Мама дорогая, ее из могилы выкопали что ли?».

Екатерина Варнава сильно похудела после резкого набора веса в 2024 году. Тогда артистка призналась, что поправилась на 25 кг, а проблемы со здоровьем только усугубили ситуацию.

Ранее мы сообщали о том, как Екатерина Варнава записала видео с танцем в ответ на негативные комментарии о ее нездоровой худобе.