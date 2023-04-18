«Ее использовали»: Бояков рассказал правду о положении закрытой в пансионате Дорониной

Татьяна Доронина уже несколько месяцев живет в геронтологическом центре «Юго-Западный», куда была переведена из элитного санатория в «Барвихе». Первое время, когда только стало известно, что бывший художественный руководитель МХАТа пропала с радаров, появились слухи, что ее упрятали в дом престарелых. Однако нынешний руководитель театра Владимир Кехман опровергал эту информацию, заявляя, что Татьяна Васильевна лишь поправляет здоровье, и врачи делают все, чтобы она вскоре вновь могла вернуться на сцену.

Доронина была худруком 31 год, но в 2018 году оставила пост и стала занимать должность президента культурного учреждения. А ее прежнее место занял Эдуардов Бояков, с которым у актрисы сразу не сложились отношения. Ее совершенно не устраивало, как он вел дела, поэтому, чтобы его убрать, Татьяна Васильевна даже обращалась к Владимиру Путину. Она жаловалась, что Бояков уничтожает наследие МХАТа, меняя репертуар и увольняя выдающихся актеров.

В итоге Эдуард был все-таки смещен, хотя сам он подчеркивал, что никогда не переходил дорогу Дорониной. По его словам, изначально его предупреждали, что с ней не нужно ссориться, и он старался относится к выдающейся артистке лишь с уважением. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы ей понравиться.

На место Боякова пришел Владимир Кехман, и режиссер уверен, что именно он виноват в том, что Татьяну Васильевну теперь не видно и не слышно. Бояков считает, что новый худрук использовал актрису в личных целях, а потом избавился, упрятав в дом престарелых.

«Ее использовали. Конечно! После моего ухода в театре Доронина так и не появилась. Она сейчас в доме престарелых. Что получилось? Ее использовали — очевидно!» - заявил Эдуард Бояков.

Напомним, что сам Кехман утверждал, что Доронина содержится в прекрасных условиях. Ей предоставляют все необходимое и даже разрешают проживать в центре вместе с кошками. Также она продолжает принимать участие в делах театра дистанционно и после полного выздоровления точно вернется в МХАТ.

Ранее стало известно, сколько получает в пансионате Татьяна Васильевна.