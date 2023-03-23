«Это приличные деньги»: стало известно, сколько платит МХАТ им. Горького живущей с кошками Дорониной

89-летняя Татьяна Доронина уже долгое время живет в геронтологическом центре «Юго-Западный», в который ее переселили из элитного санатория в «Барвихе». Там у актрисы есть все необходимые условия, ей даже разрешили быть в одной комнате со своими любимыми кошками, и жаловаться режиссеру ни на что не приходится. Когда Татьяну Васильевну переведут из него домой не ясно, но как будто ей и в нем хорошо, тем более, что она и оттуда спокойно участвует в делах МХАТа имени Горького, в котором занимает должность президента.

Навещает Доронину только ее личный помощник, а из театра связываются по рабочим вопросам. К актрисе уже не первый месяц пытаются пробраться еще и вновь обретенные родственники, вот только она сама видеть никого не хочет. Проживание в центре ей полностью оплачивает Правительство Москвы, поэтому нуждаться в деньгах ей не нужно. Правда, как оказалось, и без помощи государства Татьяна Васильевна довольно обеспечена, так как ей платят неплохую зарплату в Московском Художественном академическом театре имени Горького.

По информации известного блогера Рустама Солнцева, актриса до сих пор получает выплаты, причем неплохие – 600 тысяч рублей в месяц. «Это очень приличные деньги, на которые можно хорошо жить молодым людям», - заявил участник «Дома-2» в беседе с изданием Teleprogramma.pro в проекте «Загугли звезду».

Напомним, что недавно стало известно, в каких условиях живет в геронтологическом центре Татьяна Доронина и какие именно процедуры она там проходит для укрепления здоровья.