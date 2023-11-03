«Ее достали за это время»: Пригожин встал на защиту вернувшейся в РФ Пугачевой

2 ноября певица Алла Пугачева вернулась в Россию из-за границы. Ее приезд вызвал массу обсуждений в обществе. Решил высказаться на этот счет и продюсер Иосиф Пригожин.

Многие отметили, что поведение Примадонны было странным. Певица, которая любит быть в центре внимания, скрывалась от камер.

«Я не считаю ее желание не афишировать свои передвижения странным, потому что ее так достали за это время! Она же уже не девочка, ей не 18 лет. Любой человек устал бы от такого количества внимания и мощного натиска со стороны журналистов», — цитирует Пригожина mk.ru.

Он отметил, что Пугачева вернулась домой, поскольку ей, скорее всего, хотелось приехать в полноценному семью. К нежеланию не афишировать свой приезд нужно отнестись с пониманием, считает Пригожин.

По его словам, наша страна не запрещает иметь двойное гражданство и путешествовать по миру. Надолго ли она вернулась, продюсер не знает.

«Я, как и все, вырос на ее песнях, мы ее знаем, любили и любим сейчас, наверное», — отметил он.

Ранее шоумен Никита Джигурда прокомментировал возвращение Примадонны в Россию. Он заявил, что певица прибыла на родину по делам и надолго дома не задержится.