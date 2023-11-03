Джигурда рассказал, почему Пугачева в скором времени вновь покинет Россию

Певица Алла Пугачева вернулась в Россию спустя полгода отсутствия. Исполнительница вместе с семьей проживает в Израиле. Туда она уехала два года назад. На родину Примадонна приезжает редко и ненадолго. Данный визит не будет исключением, заявил Никита Джигурда в беседе с mk.ru.

Новости о возвращении исполнительницы в Россию появились накануне, 2 ноября. Пугачева, по данным СМИ, ненадолго заехала в свой замок, который располагается в деревне Грязь, а после вновь куда-то выдвинулась. Вероятно, она поехала в Санкт-Петербург.

Джигурда в беседе с журналистами заявил, что вернувшаяся на родину Примадонна уже совсем скоро отправится обратно за границу. Все дело — в детях.

«Конечно, она уедет: там же дети! Как она без них может остаться? Дела сделает — и поедет обратно», — рассказал шоумен.

Также артист призвал простить Пугачеву, которая нелестно высказалась о соотечественниках. По мнению Джигурды, певицу во всей сложившейся ситуации подставил муж.

Ранее портниха Примадонны, в свою очередь, заявила, что звезда вернулась в Россию навсегда. Автору знаменитых нарядов исполнительницы хочется в это верить.