Эдварду Билу сохранили левую ногу, которой грозила ампутация

В Москве врачи спасли ногу блогеру Эдварду Билу, хотя конечности грозила ампутация. Он перенес пять операций.

О сохранении ноги сообщил Telegram-канал Mash.

Медики сохранили ногу, несмотря на заражение крови и критической состояние конечности. У Била остается высокая температура, он находится под наблюдением врачей.

Telegram-канал SHOT пишет, что инфекция все равно осталась. Бил лежит в общей палате. Ему сделали переливание крови. Уточняется, что ампутация грозила левой ноге.

Бил сломал ногу, ему сделали операцию и поставили спицу. Позже он попал в спецприемник – 31 июля состояние ухудшилось. Блогера доставили в больницу: нога гноилась и болела, началось заражение крови.

Ранее сообщалось, что 5 августа ему могут сделать ампутацию. Двоюродный брат Била утверждал, что без хирургического вмешательства не обойтись: рана достигла диаметра 20 на 20 сантиметров, из нее идут кровь и гной.