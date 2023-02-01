Как проблемы из детства отразились на поведении 47-летней Волочковой

Совсем недавно по Сети разлетелось видео, на котором Анастасия Волочкова устроила истерику в момент сдачи анализов. Журналисты из «Вечерней Москвы» связались с психологом Натальей Наумовой и узнали, чем могла быть вызвана такая бурная реакция.

По словам эксперта, поведение балерины объясняется детской травмой. Вероятнее всего, маленькую Анастасию не приучили адаптироваться к подобным манипуляциям, поэтому даже во взрослом возрасте она остро реагирует на посещение врача.

«Например, ребенку пообещали, что сам процесс будет безболезненным. Он верил, а по факту было больно. Это отпечаталось в подсознании, и данный негативный опыт продолжает влиять на человека во взрослой жизни», — высказалась Наталья.

Также эксперт добавил: творческие дети всегда более ранимы и уязвимы, поэтому им сложнее переносить боль.

Ранее Ида Галич встала на защиту Анастасии Волочковой после ее скандального интервью. Подробности читайте в этой статье.