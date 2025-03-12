«Боялся, что потеряю сознание»: Прохор Шаляпин пострадал на съемках шоу

41-летний Прохор Шаляпин пострадал на съёмках шоу «В темноте» телеканала СТС: шоумена ударило током так, что он боялся потерять сознание. Эксклюзивные подробности съемок попали в распоряжение сайта «Страсти».

На съёмках нового шоу «В темноте» музыкант попал в необычные условия: ему и ещё четырём звёздам предстояло прожить два дня в кромешной темноте, без гаджетов и предварительной подготовки. Перед съёмками проекта участники не знали, что их ждёт, поэтому, оказавшись на площадке, сильно испугались.

«Я вообще боюсь практически всего: и воды, и огня, и высоты, и духоты, и темноты. Было ощущение, что я попал в какой-то кошмарный сон. Этому шоу нет равных! Чтобы в темноте так долго в одном пространстве жили публичные люди, это, конечно, жёстко. Не каждый может выдержать. А я в очередной раз получил дозу перезагрузки. Это как американские горки: тебя привязывают ремнями, и ты летишь с бешеной скоростью в неизвестном направлении», — поделился эмоциями Прохор.

Кроме страха темноты, звёзд ожидали и другие испытания. Так, в одном из них за ошибку участников били током. По словам музыканта, он едва не потерял сознание.

«Я же не какая-то собака на привязи, чтобы меня бить током. А било достаточно сильно, я даже боялся, что потеряю сознание. В общем, очень неприятно», — пожаловался артист.