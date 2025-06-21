Едва не потеряла ребенка из-за мужа и ушла в религию: как живет звезда «Гостьи из будущего» Елена Метелкина

Звезда фильма «Гостья из будущего» Елена Метелкина могла бы построить успешную карьеру в кино и стать известной моделью, но все изменил ее неудачный брак. Из-за мужа, который оказался аферистом, жизнь актрисы пошла под откос, и она едва не потеряла ребенка. Об этом пишет Экспресс газета.

Елена Метелкина обрела всесоюзную известность после роли инопланетянки в фильме «Через тернии к звездам» (1981). Затем она воплотила на экране образ сотрудницы московского Института времени Полины в картине «Гостья из будущего» (1984). После нескольких лет съемок в кино артистка вернулась к работе моделью и стала одной из самых известных манекенщиц СССР. Однако были в жизни знаменитости и тяжелые испытания, которые начались в 1980-е, когда она вышла замуж за Сергея Игнатенко.

Как оказалось, супруг актрисы рассчитывал получить квартиру ее родителей, а когда Елена Метелкина забеременела, пошел на преступление. Сергей Игнатенко подстроил аварию с женой в положении, специально резко затормозив. Тогда артистка вместе с семьей обратилась в милицию.

«Он вдруг не захотел ребенка. „Ты испортишь фигуру“, — говорил он. Подговаривал моих коллег: „Ты потеряешь работу“. Даже была имитация аварии со мной в машине, которую, кстати, купила мама в ту пору», — делилась Елена Метелкина.

Когда же звезда «Гостьи из будущего» смогла выносить ребенка, ее муж пошел на новое «безнравственное преступление»: «Он даже подкупил акушерку, чтобы вызвать преждевременные роды». После появления на свет сына Александра Елену Метелкину ждало новое испытание — предательство супруга, который привел любовницу в квартиру ее родителей. После разрыва мужчина продолжал донимать актрису и ее близких, требуя отдать недвижимость. В результате отец артистки «умер от горя», покончив с собой.

Елена Метелкина одна вырастила сына, в воспитании которого отец не принимал никакого участия, и больше не вышла замуж. Она ушла из кино и моделинга, а также оставила бизнес и нашла утешение в вере. Сейчас 71-летняя актриса ведет закрытый образ жизни, работает в церковной лавке и поет в хоре при храме.

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