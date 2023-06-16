Едва ли кто-то отважится на такую отделку: Валерия удивила дизайном туалета в квартире

Певица Валерия опубликовала архивный снимок в соцсетях, сделанный в ванной комнате. Интерьер санузла поражает оригинальностью – не каждый решился бы на такую отделку.

Снимок был сделан, когда Валерия состояла в браке с продюсером Александром Шульгиным. На фото она позирует с сыном Арсением в ванной – при этом артистка поставила босую ногу на унитаз.

Помещение отделано чересчур яркой плиткой оранжевого цвета, на стенах присутствуют вкрапления в виде синих квадратов. Темно-синяя шторка напоминает театральную портьеру, пишет издание BLITZ+.

Сейчас певица старается избегать кричащих оттенков. Она выбирает спокойные цвета.

Ранее мы писали об отношениях певицы Юлии Михальчик с Шульгиным. Продюсер даже сделал девушке предложение. После совместного путешествия пара рассталась. Сейчас они общаются крайне редко: общение ограничивается поздравлениями с днем рождения.