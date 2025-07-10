Эдуард Радзюкевич вспомнил, как сыграл роль в сериале «Папины дочки». Об этом сообщает Газета.Ru.

Актер Эдуард Радзюкевич снимался в культовом сериале «Папины дочки». Он сыграл там роль директора и владельца праздничного агентства, которого звали Эдуард Радуевич.

Актер вспомнил, что хотя и был режиссером сериала, никак не влиял на то, каким будет его герой.

«Его написали и придумали за меня сценаристы, это их заслуга. С именем и фамилией выдумывать было особо нечего — практически мои. Авторы проекта рассчитывали на меня изначально — мне было предложено, я с удовольствием согласился, ничего туда не привносил», — отметил он.

Радзюкевич пошутил, что его практически увековечили в сериале. Также актер рассказал, что до сих пор играет в театре вместе с коллегой Татьяной Орловой, которая исполнила в сериале роль Тамары Кожемятько.

Ранее мы писали о том, что племянник Эдуарда Радзюкевича служит в зоне СВО.