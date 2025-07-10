Актер Эдуард Радзюкевич рассказал, что его племянник служит на СВО. Об этом сообщает Газета.Ru.

Актер и режиссер Эдуард Радзюкевич заявил, что не будет пышно отмечать свой юбилей — 11 июля ему исполнится 60 лет. По словам артиста, он не считает нынешнее время подходящим для шумных вечеринок.

«Потому что сейчас время такое, что, мне кажется, не стоит этого делать, какие-то широкие отмечания, гулянки. Когда все пройдет, закончится, тогда уже вспомним о широких юбилеях», — заявил он.

Кроме того, актер рассказал, что его племянник служит в зоне СВО. День рождения Радзюкевич отметит скромно в компании своей жены.

«Если уж отмечать, то надо всех приглашать, всех родных, близких и знакомых, кого хочу видеть. Но я что-то подумал, сейчас все-таки СВО. У меня племянник воюет, и поэтому я все свел до минимума», — добавил он.

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