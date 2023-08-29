Эдуард Бояков призвал игнорировать актера Анатолия Белого, который сорвал спектакль «Ленкома»

Эдуард Бояков ответил на призыв актера Белого срывать гастроли «Ленкома», об этом сообщает «Царьград».

По словам режиссера, таким актерам, как Белый, которые уехали из России, больше нечего сказать. Поэтому переживать об этом не стоит.

«И в ситуации, когда уехавшим нечем ответить, им остается так визжать и кричать. Ну и пусть они этим занимаются, а мы будем спектакль делать и ездить на гастроли», – заявил Бояков.

Режиссер также добавил, что билеты на отмененный спектакль «Поминальная молитва» в Израиле активно раскупались. По словам Боякова, ситуацию с постановкой должно решать государство, а не переехавшие в страну артисты.

Напомним, об отмене спектакля «Поминальная молитва», который поставил театр «Ленком», было объявлено накануне. Об этом заявил директор «Ленкома» Марк Варшавер. Он объяснил, что после того, как в своих соцсетях актер Анатолий Белый разместил пост с призывом сорвать гастроли, стали поступать угрозы актерам Олесе Железняк и Андрею Леонову. После этого режиссер принял решение отказаться от постановки в Тель-Авиве.

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