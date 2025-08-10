Доживала последние годы в одиночестве: трагедия звезды «Тимура и его команды» Екатерины Деревщиковой

Звезда фильма «Тимур и его команда» Екатерина Деревщикова запомнилась многим по роли жизнерадостной пионерки, но в реальности на ее долю выпало личное горе. Актриса похоронила единственного сына и мужа, отказалась от карьеры и умерла в одиночестве. О судьбе артистки рассказывает Культурология.РФ.

Впервые Екатерина Деревщикова появилась на киноэкранах в картине Александра Разумного «Личное дело» (1939). Именно тогда состоялось ее судьбоносное знакомство со знаменитым детским писателем Аркадием Гайдаром. Тогда он работал над созданием «Тимура и его команды», и девочка стала прототипом одной из главных героинь повести Жени. Позднее начинающая актриса воплотила этот образ в одноименном фильме и прославилась на весь Советский Союз.

Уже будучи студенткой ВГИКа, артистка сыграла невесту в ленте «Каменный цветок» и тогда же исполнила главную роль в комедии «Центр нападения». На съемках второй картины Екатерина Деревщикова познакомилась со своим будущим мужем, режиссером Игорем Земгано. После свадьбы актриса отказалась от съемок в кино и служила в театре. У пары родился сын Федор, но брак распался из-за пристрастия мужчины к алкоголю.

Во второй раз звезда «Тимура и его команды» решила попытать счастья с поляком Петром Щчесьневски. Именно он стал для Екатерины Деревщиковой опорой и поддержкой в тяжелое время — в 1985 году она потеряла сына. Федор, увлекавшийся живописью и реставрацией, на заработках в Тамбове заболел гепатитом и умер в 35 лет. Но на этом испытания для артистки не закончились — у ее второго мужа с опозданием выявили рак четвертой стадии, и спустя всего месяц его не стало.

Потеряв самых близких людей, Екатерина Деревщикова доживала последние годы в одиночестве. Актриса скончалась через пять лет после смерти супруга 19 октября 2006 года в возрасте 77 лет, пережив своего единственного ребенка на 21 год. Похоронена на Донском кладбище в Москве рядом со вторым мужем и сыном.

