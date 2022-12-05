Российский политик узнал, что сын Королевой собирается покинуть страну, и запретил уезжать

Российский политический деятель, депутат Госдумы VI созыва Роман Худяков узнал о планах сына певицы Наташи Королевой Архипа Глушко покинуть страну после вуза. Он «запретил» парню уезжать из страны и предложил несколько лет отработать в России.

Худяков вспомнил о советском опыте распределения специалистов после вузов, назвав его правильным. Позиция политика заключается в следующем: если ты учился в России, то должен отдать дань трудом в качестве благодарности.

Депутат считает, что родители должны сказать молодому человеку следующее: «Нет, Архип, ты не поедешь за рубеж, пока несколько лет не отработаешь в России… Сколько ты учился в вузе? Четыре года?! Вот четыре года и поработай в таком-то прекрасном городе, куда тебя направит страна».

Дальше, считает депутат, выпускник сам сможет принимать решение, ехать ли ему за рубеж. Худяков предположил, что такое желание «у многих отпадет».

Деятель настаивает, что Архип должен жить в России и обустраивать страну для себя, своей любимой и родителей.

Ранее сын Королевой признался, что не видит своего будущего здесь. Точного плана переезда у него нет.