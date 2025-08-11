Единственный сын актера Анатолия Ромашина отказался идти по стопам отца. Об этом сообщает aif.ru.

Сын актера Анатолия Ромашина, который скончался в 2000 году, не решился идти в актеры. Об этом рассказала третья жена артиста Юлия Ромашина. По ее словам, вместе с сыном Дмитрием они ежегодно отмечают день рождения отца.

Мужчина окончил МГИМО, сейчас у него есть жена, которая поддерживает дружеское общение со свекровью.

Дмитрий решил не идти по стопам отца, хотя и оканчивал музыкальную школу при училище имени Гнесиных, рассказала Ромашина.

«Меня искренне восхищает, как он может сейчас просто так, для себя, выучить понравившееся музыкальное произведение. Он долго проработал в „Металлоинвесте“, сейчас ушёл на новую работу. А ещё у него есть грибная ферма, которую он создал со своими однокурсниками. Он человек крайне творческий. Для себя увлёкся графическим дизайном и выпустил 3D-светильники», — заявила она.

