«Единственный случай»: Собчак призналась, почему завидует Ким Кардашьян

Журналистка Ксения Собчак призналась, что завидует звезде реалити-шоу Ким Кардашьян из-за сумки. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Российская знаменитость опубликовала фотографии из рекламной кампании бренда Balenciaga. На одном из снимков Ким Кардашьян, которая стала амбассадором модного дома, изображена в стильном наряде, дополненном черной сумкой Rodeo.

«Тот единственный случай, когда завидуешь Кимуле. Ограниченная баленса Родео. В Европе таких выделено всего четыре», — написала Ксения.

На прошлой неделе журналистка удивила публику, разместив в соцсетях фотографию с новой прической. Она предстала с темными волосами, ярким макияжем, и стильным образом, состоящим из коричневого пальто, блузки с цветочным принтом и очков с прозрачной оправой.

Новый образ вызвал удивление у поклонников, некоторые из которых сравнили ее с героиней фильма «Служебный роман» Людмилой Прокофьевной.

«Людмила Прокофьевна, выше всяких похвал!», «Теперь вы точно шоколадная блондинка», «Очень стильно!», «Похожа на Людмилу Прокофьевну», — писали в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Ким Кардашьян подогрела слухи о романе с футболистом на 12 лет младше. Модель и спортсмен появились на вечеринке рэпера Jay-Z, которая состоялась перед церемонией вручения премии «Грэмми». Известно, что спутником красавицы стал Оделл Бекхэм-младший.