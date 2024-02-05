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ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 февраля 2024, 13:20
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Ким Кардашьян подогрела слухи о романе с футболистом на 12 лет младше

Модель Ким Кардашьян появилась на вечеринке с футболистом Оделлом Бекхэмом-младшим.
Ким Кардашьян подогрела слухи о романе с футболистом на 12 лет младше

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Популярная модель и бизнесвумен Ким Кардашьян вновь спровоцировала слухи о романе с футболистом Оделлом Бекхэмом-младшим. Об этом пишет издание TMZ.

Модель и спортсмен появились на вечеринке рэпера Jay-Z, которая состоялась перед церемонией вручения премии «Грэмми». Как уточнили работники СМИ, 43-летняя Кардашьян приехала на мероприятие в компании своей сестры Хлои, а Бекхэм-младший прибыл отдельно от них. Некоторое время ходили слухи, что звезды встретились в гараже, однако TMZ так и не подтвердил эти сведения.

Осенью минувшего года в различных СМИ стала появляться информация, что Ким Кардашьян сблизилась с Оделлом Бекхэмом-младшим, который младше нее на 12 лет. Как объяснил человек из окружения бизнесвумен, знаменитости стали активнее общаться после расставания футболиста с супругой. Тем не менее инсайдер заверил, что пока рано говорить о романе, поскольку Кардашьян в настоящий момент не рассматривает серьезные отношения.

Ранее продюсер Яна Рудковская раскритиковала Ким Кардашьян и Канье Уэста за безразличие к детям.