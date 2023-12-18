«Единственный муж, к которому нет претензий»: пьяный Максим Галкин* высмеял отца Орбакайте

В Тель-Авиве прошел праздничный концерт в честь 70-летия Андрея Макаревича*(признан иноагентом на территории РФ). На мероприятии побывал Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) вместе со своей супругой Аллой Пугачевой. Пятый муж Примадонны вспомнил ее бывших избранников и решил высмеять отца Кристины Орбакайте Миколаса Орбакаса и Филиппа Киркорова.

Артист цирка Миколас Орбакас был первым мужем Аллы Пугачевой. Их брак продержался четыре года.

Когда Галкин* поднялся на сцену, прежде всего он выпил крепкий алкоголь с юбиляром и решил вспомнить Миколаса, который сейчас живет в Литве. Юморист рассказал, как они с женой искали место для переезда. Одним из вариантом была как раз Литва, но супруги все-таки остановились на Израиле.

«Хороший мужик. Он на все мои концерты ходит — и в Клайпеде, и в Паланге, когда я приезжаю. Это единственный наш муж, к которому нет претензий», — цитирует юмориста The Voice.

После комик пожаловался на свою жизнь в Израиле: ему сложно из-за незнания языка. Шоумену никак не удается его освоить. Но его радует, что здесь рядом море.

Муж Примадонны заявил, что его жена благодаря ему смогла в феврале прошлого года покинуть Россию: у Максима* есть еврейские корни со стороны мамы.

Он также пренебрежительно высказался о четвертом муже поп-звезды. Шоумен вспомнил, как Алла пыталась найти еврейские корни. Ее дочь Кристина Орбакайте предложила определить ее национальность по слюне. Оказалось, что Примадонна наполовину русская, наполовину полячка.

«В тот же пакет плюнул и Филипп. Я не уполномочен говорить об основном процентаже — это может разрушить миф о болгарском происхождении, — пошутил комик. — Но, скажу по секрету, Киркоров на два процента североамериканский индеец. Вот откуда перья!».

Ранее Филипп Киркоров рассказал, что не ожидал оскорблений со стороны Максима Галкина* в свой адрес.

*(признан иноагентом на территории РФ)