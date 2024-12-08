«Единственное желание в моей жизни — ударить Маликова»: Светлаков выступил с неожиданным заявлением

Сергей Светлаков выпустил комедию «Звезды в Сибири» и сыграл в ней главную роль. Артист признался, что на съемках фильма были тяжелые условия: порой ему хотелось ударить коллегу по картине Дмитрия Маликова.

Съемки новогодней комедии проходили летом. В один из дней в павильоне стояла сильная жара, а актерам пришлось играть в шубах, а снег залетал им в глаза.

Когда Маликов снимался первый день, сверху пошел снег. Снежинки попали артисту на волосы и нос.

«И он такой: „Ну, в таких условиях невозможно работать!“ Клянусь, это было единственное желание в моей жизни — ударить Маликова», — приводит слова продюсера картины Telegram-канал «Звездач».

Однако все обошлось, и конфликта между артистами не возникло. Шоумен рассказывал об этой ситуации в юмористическом ключе и дал понять, что не держит обид на коллегу.

В 2013-м Светлаков официально узаконил отношения с возлюбленной Антониной Чеботаревой, с которой познакомился на премьере картины «Камень» в Краснодаре. В браке у супругов родились двое детей: в настоящий момент их старшему сыну Ивану 11 лет, а младшему Максиму семь лет.

Ранее артист рассказал об отношениях с 15-летней дочерью от первого брака. Светлаков уверяет, что уделяет достаточно внимания всем детям.