«Единственная зарабатывала на семью»: раскрыта правда о первом браке Анны Седоковой

Певица Анна Седокова ушла из группы «ВИА Гра» и оставила карьеру на пике популярности 20 лет назад ради первого мужа, футболиста Валентина Белькевича. В браке у артистки и спортсмена родилась дочь Алина. В подкасте Who Am I? («Кто ты?») на YouTube дочь Анны Седоковой раскрыла подробности первого брака певицы и рассказала об отношениях с отцом.

Анна Седокова вышла замуж за Валентина Белькевича, ради которого покинула группу «ВИА Гра», в 2004 году. В том же году у супругов родилась дочь Алина. Однако семейная жизнь не сложилась. Певица рассказывала в интервью, что муж изменял ей. В 2006 году брак знаменитостей распался.

Дочь артистки и футболиста Алина Белькевич на момент развода родителей была совсем маленькой и, по ее словам, почти не помнит отца. Девушка призналась, что отец проявлял интерес к ее жизни только в первое время.

«Мама — это единственный человек, который зарабатывал на семью. Никогда рядом не было отца, который помогал бы. На самом деле нет ни одного воспоминания с отцом. Помню, после их развода он звонил мне на день рождения, а потом перестал», — поделилась Алина Белькевич.

Дочь Анны Седоковой рассказала, что они с матерью переехали в США, когда ей было девять лет. Певица постоянно находилась на гастролях, а за ребенком присматривала няня. Алина призналась, что в детстве она не так часто видела маму, но не держит на нее обиду за это. Девушка понимает, что артистка должна была зарабатывать для семьи.

Алина не стала скрывать, что у них с мамой не всегда были хорошие отношения, однако они смогли сблизиться после съемок в проекте «Последний герой. Выжить семьей» в 2023 году.

«Поездка сильно сблизила нас с мамой, потому что раньше были ссоры и конфликты по поводу разного, но после испытаний на острове ничто не может нас поссорить», — заключила дочь Анны Седоковой.

Ранее сообщалось о том, что Анна Седокова назвала правильным решением оставить первого ребенка. По словам певицы, она не может представить жизнь без старшей дочери.