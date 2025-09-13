Единственная внучка Долиной раскрыла, какую бы хотела выбрать профессию

13-летняя внучка певицы Ларисы Долиной Александра рассказала о своих планах на будущее. Подросток призналась, что, возможно, станет актрисой.

Александра пояснила, что у нее есть два варианта. Первый — поступить в Высшую школу экономики и заниматься прикладной информатикой. Но девочка также не отрицает, что может связать свою жизнь со сценой.

«А может быть, в ГИТИС. Я хотела бы стать актрисой. Не смогу выступать на сцене, будучи только певицей. Сейчас меня больше привлекает актерское мастерство», — приводит слова внучки народной артистки Абзац.

Девочка берет уроки вокала у своей знаменитой бабушки и композитора Виктора Началова. Александра сама пишет музыку и часто выходит в свет с бабушкой.

В первом браке с джазовым музыкантом Александром Миончинским Долина родила дочь Ангелину. Внучка исполнительницы появилась на свет в 2011 году.

Ранее певица Ольга Зарубина раскритиковала агрессивный стиль преподавания вокала Ларисы Долиной. Она считает, что методы коллеги давно устарели.