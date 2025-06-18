«Единственная наследница»: Боня раскрыла, кто получит имущество экс-возлюбленного миллиардера

Виктория Боня родила единственную дочь Анджелину, когда была в отношениях с принцем-бизнесменом из Монако Алексом Смерфитом. Телеведущая не может претендовать на его многомиллионное состояние, поскольку пара не состояла в официальном браке. Зато Анджелину Алекс признал законной наследницей.

13-летняя Анджелина проживает с отцом в Монако и является единственной наследницей империи Smurfit Kappa Group. Боня уверена, что отец не оставит дочь без денег на существование: Алекс сразу дал ей свою фамилию, так как уверен в родстве.

«Она его единственная дочь, единственная наследница. Конечно же, она знает, как папу крутить на седла от Hermès и так далее. Я думаю, что здесь вопросов не будет», — призналась Боня в шоу «Злые языки».

Соведущая Виктории Наташа Гасанханова спросила, что достанется ей от экс-возлюбленного. Боня ответила, что будет иметь право на наследство, если произойдет что-то с Алексом или дочерью, но этого она, естественно не хочет.

Боня рассказала, что отцу Алекса уже под 90 лет. Он хочет, чтобы его имущество поделили в равной части между детьми. Отец дочери Виктории получит наследство, но оно перейдет Анджелине только, когда он уйдет из жизни, отметила телеведущая. Звезда добавила, что семья владеет имуществом на сотни миллионов долларов.

Недавно Виктория примерила на себя платье дочери и похвасталась стройной фигурой.