Эдгард Запашный заявил, что политические события повлияли на посещаемость цирков
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Эдгард Запашный заявил, что политические события повлияли на посещаемость цирков. Об этом он признался в интервью РБК.
По словам Запашного, проведение СВО и санкции повлияли на количество посетителей цирков — изначально поток зрителей заметно снизился.
«Можно вспомнить популярное высказывание: „Хлеба и зрелищ!“ И если экономическая ситуация меняется, если пляшет курс доллара, если бензин дорожает, то, конечно, на первом месте всегда будет хлеб. А на зрелищах люди начинают экономить», — рассказал он.
Впрочем, спустя некоторое время зрители привыкли к нестабильной обстановке и вернулись в цирк. По словам Запашного, удалось вернуть практически допандемийный показатель продажи билетов.
«Многие были в панике и не понимали, что происходит, многие попросту уехали. Однако уже через полгода отношение в обществе к этому вопросу стабилизировалось. Соответственно, и зритель к нам вернулся», — объяснил он.
Дрессировщик признался, что удалось привлечь и гостей из других стран — больше всего туристов принимали из ОАЭ, Китая и Индии.
Ранее мы писали о том, что Запашный высказался о проводнице, которая выкинула кота Твикса на улицу.