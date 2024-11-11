«Хлопать дверью — не в моих правилах»: уехавший из США после победы Трампа Том Хэнкс вернулся спустя 2 дня

Актер Том Хэнкс вернулся в США после того, как объявил о своем окончательном отъезде из страны. Звезду «Зеленой мили» заметили в аэропорту Лос-Анджелеса.

Два дня назад в личном блоге актер опубликовал открытое письмо, в котором указал, что не намерен больше жить в Америке. Причиной этого стала победа в выборах Дональда Трампа. Том признался, что не готов находиться в стране, где данный политик является президентом.

Однако отъезд Хэнкса оказался недолгим. Он неожиданно передумал и вновь прилетел в США. Пояснять свое решение он не стал, лишь попросил СМИ не раздувать шумиху из-за его слов. Актер поделился, что сделал публикацию «в минуту глубокого отчаяния».

«Хлопать дверью — не в моих правилах», - заявил Том в соцсетях.

К слову, из-за победы Дональда Трампа США решил покинуть и актер Ричард Гир. В отличие от своего коллеги, он сразу оборвал все пути назад и продал семейное ранчо. Он поселился в Испании.

Ранее певец Аль Бано заявил, что готов выступить в Донбассе.