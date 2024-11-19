Эдгард Запашный посмеялся над квадроберами и реконструкцией челябинского цирка. Об этом сообщает портал 74.ru.

Дрессировщик и директор Московского цирка Эдгард Запашный посетил Челябинск, чтобы наградить премией достойных конкурсантов. Во время своей речи Запашный упомянул, среди прочего, квадроберов.

«Спасибо, что куете кадры, что даете нашей молодежи развиваться — а не во дворах в квадроберов играть. Кстати, слышал опрос, что в вечернее время 80% мужчин поддерживают квадробинг», — заявил он.

При этом прошелся Запашный и по затянувшемуся процессу реконструкции челябинского цирка. Он не работает уже несколько лет. Сроки сдачи объекта постоянно сдвигаются из-за нехватки бюджета. Всего в восстановление цирка власти региона вложили 887 миллионов рублей.

«Как говорит мой брат Аскольд, воровство — это национальный вид спорта. Уверен, что челябинские строители сейчас пытаются побить новый рекорд — его недавно установил замминистра обороны Иванов — и вот челябинцы, видимо, взяли этот вызов, пытаются побить уже пять лет», — пошутил он.

Ранее мы писали о том, что Эдгард Запашный раскритиковал западных звезд, которые собрались уезжать из США.