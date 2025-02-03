Эдгард Запашный назвал Смольянинова* дрянью и призвал лишить его гражданства

Эдгард Запашный назвал Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) дрянью и призвал лишить его гражданства. Об этом сообщает aif.ru.

Дрессировщик Эдгард Запашный раскритиковал актера Артура Смольянинова*, который уже несколько лет живет за границей. По словам Запашного, актер не должен возвращаться в Россию

«Смолянинов* не заслуживает никакой формы общения, он абсолютно нерукопожатный человек, простите меня, дрянь», - заявил он.

Дрессировщик предложил лишить российского гражданства актера после его политических высказываний.

«Таких людей, как Смольянинов*, надо исключать из нашей жизни, лишать гражданства и всех государственных наград и любых привилегий. Их надо просто-напросто стирать», - добавил он.

Ранее мы писали о том, что Запашный резко высказался о певице Алле Пугачевой.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.