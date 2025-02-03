Эдгард Запашный назвал Смольянинова* дрянью и призвал лишить его гражданства
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Эдгард Запашный назвал Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) дрянью и призвал лишить его гражданства. Об этом сообщает aif.ru.
Дрессировщик Эдгард Запашный раскритиковал актера Артура Смольянинова*, который уже несколько лет живет за границей. По словам Запашного, актер не должен возвращаться в Россию
«Смолянинов* не заслуживает никакой формы общения, он абсолютно нерукопожатный человек, простите меня, дрянь», - заявил он.
Дрессировщик предложил лишить российского гражданства актера после его политических высказываний.
«Таких людей, как Смольянинов*, надо исключать из нашей жизни, лишать гражданства и всех государственных наград и любых привилегий. Их надо просто-напросто стирать», - добавил он.
Ранее мы писали о том, что Запашный резко высказался о певице Алле Пугачевой.
*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.