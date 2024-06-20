Эдгард Запашный купил черепаху, чтобы она увидела итог наложенных на РФ санкций

Народный артист РФ, дрессировщик Эдгард Запашный сообщил, что купил черепаху-долгожителя. Он захотел, чтобы кто-то из семьи увидел, чем закончатся объявленные в отношении России санкции.

На публикацию Запашного обратил внимание Telegram-канал Антиглянец.

Запашный признался, что очень любит животных. Артисту нравится ухаживать за ними, однако в случае с покупкой черепахи была другая цель.

«Самый старый представитель этого семейства прожил 175 лет. Я хочу, чтобы хоть кто-то из моей семьи увидел, чем закончатся наложенные на Россию международные санкции», - сообщил Запашный.

Ранее Аскольд Запашный рассказал, что его старшая дочь получила травму ноги в результате внезапного падения лошади во время номера. У нее диагностировали переломы трех костей.