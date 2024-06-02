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Опубликовано 02 июня 2024, 11:30
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Диагностированы переломы трех костей стопы: Запашный рассказал о травмах дочери после падения лошади

Аскольд Запашный заявил, что дочь получила переломы после падения лошади.
Диагностированы переломы трех костей стопы: Запашный рассказал о травмах дочери после падения лошади

© Starface.ru

Дрессировщик Аскольд Запашный рассказал о травмах старшей дочери Евы в обращении к подписчикам. Девушка пострадала в результате падения лошади.

Отец артистки цирка поделился информацией о ее состоянии в Telegram-канале Аскольд Z. Дрессировщик рассказал, что старшая дочка получила травму ноги. У нее диагностированы переломы трех костей стопы.

Сейчас подростку оказывается необходимая медицинская помощь. А на завтра запланированы дополнительные обследования.

Также Аскольд поделился кадрами госпитализации дочери. На них видно, как пострадавшую после падения лошади Еву доставляют на носилках в палату.

Ранее народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные рассказали, что перед гастролями в Донбассе получали угрозы. Несмотря на это, братья поехали в новый регион России.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Аскольд Z
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Аскольд Запашный
дочь
травмы