«Едем в полицейский участок»: экс-супруга Моргенштерна* попала в аварию

Бывшая жена опального рэпера Моргенштерна* (признан в РФ иностранным агентом) Далара Зиннатуллина не справилась с управлением автомобиля в Дубае.

Об этом девушка сообщила в своем микроблоге. К счастью, в результате столкновения с другими машинами никто не пострадал.

«Все живы здоровы, но теперь со всеми участниками едем в полицейский участок», – подписала фотографию Зиннатуллина.

Напомним, что с 22-летней девушкой Алишер познакомился и встречался ещё в юности, до своей стремительно возросшей популярности.

В 2021-м году рэпер получил предложение от девушки и женился на ней. Однако, буквально через несколько месяцев после грандиозного и скандального бракосочетания супруги разбежались.

Ранее мы писали, что с управлением авто не справился и сам артист. Вместе со своим другом Даней Милохиным он устроил ДТП на Пхукете.