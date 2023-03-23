Cбежавшие из РФ Милохин и Моргенштерн* не справились с управлением скутера и попали в ДТП

В последнее время все внимание публики приковано к Дане Милохину и Моргенштерну* (признан иноагентом на территории РФ). Дело в том, что молодые люди со скандалом покинули территорию России и всеми своими действиям показывают отсутствие сожаления по этому поводу. Милохин уже несколько месяцев заявляет в публичном пространстве о своем бедственном положении. По словам юноши, у него нет крыши над головой и средств для существования. Помочь в этой непростой ситуации Дане вызвался экс-супруг Дилары, вот почему он оказался на Пхукете. Однако, как сообщает Telegram-канал «Mash», с приятелями и на тайском острове произошла неприятность.

По информации источника, молодые люди попали в ДТП. Возвращаясь с пляжа, Даня и его друг не справились с управлением скутера и въехали в машину местного жителя. Кто именно был за рулем транспортного средства — неизвестно.

Напомним, до произошедшего инцидента Милохин выкладывал ролики, на которых он не держится за руль скутера. Видимо, судьба сыграла злую шутку с нарушителем прав дорожного движения.

Пока ни юноша, ни его друг никак не комментировали инцидент.

Ранее таролог Кувыкина рассказала, когда и при каком условии Даня Милохин вернется в РФ. Подробности читайте в этой статье.